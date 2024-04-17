Происшествия 17 апреля 2024, 18:07 Путин пообещал в широком составе обсудить восстановление пострадавших от паводков регионов Путин обсудит с главами регионов восстановление пострадавших от паводков районов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин указал на необходимость держать на контроле вопросы, связанные с восстановлением пострадавших от паводков регионов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства на совещании с правительством подчеркнул, что позже обсудит восстановление домов и инфраструктуры в более широком составе и вместе с руководителями муниципалитетов.

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«Там есть тонкие вопросы, мы к ним обязательно еще вернемся», — указал Путин.

Российский лидер добавил, что каждый день получает доклады по ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова. По мнению Путина, главы регионов, в которых произошли затопления, напряженно работают.

Ранее глава государства призвал оперативно оценивать ущерб от паводков. Он отметил, что специальным комиссиям следует приступать к работе сразу после отхода воды с затопленных территорий, сообщил RT.