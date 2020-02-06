Пьяная аферистка решила подставить водителя и бросилась под машину

Алкоголь нередко толкает людей на странные поступки. Они ввязываются в ссоры, устраивают скандалы или, например, бросаются под машину, чтобы подставить водителя и заработать. К счастью, обман удается не всегда.

Пример плохой игры продемонстрировали в Twitter, опубликовав короткое видео с неудавшейся автоподставой. Ее автор могла бы претендовать на «Оскар» за лучшую женскую роль.

В объектив видеорегистратора попала женщина, которая перебегала дорогу в неположенном месте. На середине пути она вдруг упала и осталась лежать на проезжей части, изображая жертву ДТП. Ни одна машина аферистку не задела. В подписи к ролику указывалось, что она была пьяна.

Снявший случившееся водитель остановился и подождал, пока женщину уберут с дороги. Он также убедился, что достаточно доказательств его невиновности и только потом уехал.