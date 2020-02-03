Укравший каршеринговую машину подросток признался, что был немного пьян

Московские полицейские задержали 17-летнего молодого человека, замешанного в краже каршеринговой машины. Она врезалась в здание здание МВД на Петровке, 38. Во время допроса парень рассказал, что в этот момент не был трезвым.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД выяснило, что молодые люди угнали автомобиль из Козицкого переулка. Они доехали до 2-го Колобовского переулка, врезались в шлагбаум. После этого хулиганы выскочили из авто и убежали, не заглушив мотор. В итоге машина врезалась в здание МВД.

Молодого человека задержали в Одинцовском районе Московской области. В его отношении возбудили уголовное дело об угоне. Во время допроса парень рассказал, что он с друзьями увидел на улице незакрытую машину каршеринга. Они решили прокатиться на ней. В этот момент он был «немножко выпивший» и «не справился с управлением». Когда все случилось, молодой человек «просто испугался» и убежал.

Поиски остальных участников произошедшего продолжаются.

Ранее стало известно, что мужчина украл сиденья из каршерингового автомобиля в Москве.