Киноакадемия случайно слила в Сеть прогнозы на «Оскар»

Оказалось. что утечки бывают не только у банков, но и киношников. Везде работают обычные люди, поэтому оплошности иногда случаются. Так американская киноакадемия выложила в Twitter прогнозы на «Оскар», но тут же поспешила их удалить. Все объяснили ошибкой, но вдруг это не так?

Пост с прогнозами появился в соцсети 4 февраля. На картинке был список номинаций и победителей в каждой из них. Например, там оказался фильм «Паразиты», а лучшим анимационным фильмом назвали «Клауса». Лучшего актера отдали Хоакину Фениксу, а актрису — Рене Зеллвегер.

Твит практически сразу удалили, но внимательные пользователи успели понаделать скринов и поделиться ими уже у себя на страницах.

В самой киноакадемии поспешили объясниться и списали все на произошедшую ошибку.

«Мы предложили поклонникам поделиться в Twitter своими прогнозами на „Оскар“. Многие уже это сделали! Небольшой сбой заставил сообщения выглядеть так, будто они были отправлены с нашего аккаунта. Но это было не так. Ошибка уже устранена. Мы раскроем свой выбор в воскресенье», — сказано в твите.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Как стало известно, на мероприятии выступит популярная американская певица Билли Айлиш.