Среди предложенных нововведений — штрафы за неправильное использование сезонной резины, ограничение скорости для авто с шипованной резиной и возвращение опознавательного знака «Ш».

Старовойтов не согласился с мнением некоторых специалистов, что шипы сильно портят дорожное покрытие. По его словам, не совсем ясно, кто и как будет отслеживать скорость машин с шипованными шинами. Он усомнился, что камеры видеофиксации смогут идентифицировать такие автомобили.

«Идея хороша, но не понимаю, как ловить», — подытожил зампред думского Комитета по транспорту и строительству.