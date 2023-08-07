Общество 07 августа 2023, 18:09 Писателя Дмитрия Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии Басманный суд приговорил писателя Глуховского к 8 годам колонии заочно РИА «Новости»

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Писателя Дмитрия Глуховского* заочно приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет, рассказали РИА «Новости» в Басманном суде Москвы. Там добавили, что государственный обвинитель просил отправить публициста в колонию на девять лет с запретом администриирования сайтов в интернете.

«Глуховскому* назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», — уточнил собеседник агентства.

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Он добавил, что писателю запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Следователи установили, что Глуховский* опубликовал на своих страницах в социальных сетях смонтированные видео. На кадрах — якобы российские военные умышленно обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру в ходе проведения СВО.

В начале июня прошлого года Дмитрия Глуховского* объявили в розыск. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о дискредитации ВС России. В октябре 2022-го публициста внесли в список иноагентов.

* Дмитрий Глуховский признан в России иностранным агентом.