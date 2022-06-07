Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск в РФ

МВД России объявило писателя Дмитрия Глуховского в розыск. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.

«Глуховский Дмитрий Алексеевич разыскивается по статье УК», — говорится в базе. О какой статье идет речь, неизвестно.

Дмитрий Глуховский — известный российский писатель, автор книг «Метро 2033», «Текст».

Газета «Известия» напомнила, что Глуховский совместно с другими писателями и деятелями культуры 24 февраля подписал обращение с призывом остановить специальную операцию России на Украине.

Ранее российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что стриминговый сервис Netflix собирался экранизировать его книгу «Семь дней до Мегиддо». Однако такие планы были еще до выхода произведения, в 2021-м. После начала спецоперации России на Украине Netflix сообщил об уходе с российского рынка.