Список иноагентов пополнили писатель Дмитрий Глуховский и рэпер Oxxxymiron | 360°

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Список иноагентов пополнили писатель Дмитрий Глуховский и рэпер Oxxxymiron

Минюст внес в реестр иноагентов писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron

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Минюст обновил списки иноагентов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В реестр СМИ — иностранных агентов попали автор романа «Метро 2033» Дмитрий Глуховский, журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев.

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В реестр физлиц-иноагентов ведомство внесло рэпера Oxxxymiron, активисток Алену Попову и Ирину Сторожеву.

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По мнению Минюста, они финансируются Украиной.

Ранее сообщалось, что из списка исключили два человека — Виталия Ковина и Владимира Воронова, так как они в течение года не получали финансирование из-за рубежа.

1 декабря вступит в силу закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. В Госдуме отметили, что действующие правила об иноагентах не систематизированы. Депутаты надеются, что новый закон будет не только способствовать защите безопасности и суверенитета страны, но и сделает процедуру контроля прозрачной.

Oxxxymiron

Дмитрий Глуховский

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