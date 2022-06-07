Писателя Глуховского заочного арестовали по статье о дискредитации ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Постановление было вынесено еще 13 мая, сообщила газета «Известия».

Об аресте писателя ходатайствовало следствие. Суд просьбу удовлетворил и постановил заключить Глуховского под стражу на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции.

Глуховскому инкриминируют статью о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Сегодня также стало известно о том, что публициста объявили в розыск.

Глуховский является автором романов «Текст» и «Пост», «Сумерки», «Будущее», «Метро 2033» и его продолжений «Метро 2034» и «Метро 2035».