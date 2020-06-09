Стало известно число несовершеннолетних пациентов с COVID-19 в России

Всего российские медики насчитывают более 485 тысяч случаев заболевания COVID-19. Среди всех заразившихся 7,5% приходится на детей младше 18 лет.

«Из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у 7,5% детей в возрасте до 18 лет. Это 35,6 тысяч детей», — привел «Интерфакс» слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Она добавила, что чаще всего дети переносят COVID-19 без каких-либо симптомов или в легкой форме. Несмотря на это, были и юные пациенты с хроническими или сопутствующими заболеваниями.

«В регионы были направлены соответствующие методические рекомендации со схемами лечения в зависимости от тяжести заболевания и поставлена задача сконцентрировать внимание на детях и беременных женщинах с ВИЧ-инфекцией», — отметила Голикова.

Всего в России насчитывается 485 253 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Побороли болезни уже 242 397 пациентов. Скончались после заражения 6142 человека. Специалисты продолжают работать над созданием вакцины. Глава Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что препарат может появиться уже в середине лета.