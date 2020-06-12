Голикова поблагодарила волонтеров-медиков за борьбу с коронавирусом

«Сегодня этот день по-особому смотрится, как-то более чувственно. Улицы полны чувства гордости за свою страну, за то, что мы сделали. Конечно, это все еще не кончилось. Но мы вместе приоткрыли завесу о том, как вместе можно преодолевать серьезные трудности», — сказала Голикова.

По ее словам, если жизнь еще и не возродилась окончательно, то уже близка к этому.

Вице-премьер также поблагодарила добровольцев за работу с медиками в «красной зоне».

«Иногда просто общались с ними, а морально и психологически это очень важно», — добавила Голикова.

Концерт #Мывместе приурочен ко Дню России. Он пройдет на Красной площади 12 июня. Для волонтеров выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, Игорь Крутой, Леонид Агутин, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Валерия.