Петербургский суд запретил еще несколько аниме

Новая порция аниме была признана петербургским судом запрещенными к распространению в России. На этот раз под запрет попали «Этот замечательный мир», «Зомбиленд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении в слизь».

Иск рассматривал Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд пришел к выводу, что анимационный сериал „Этот замечательный мир“ пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь. Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества», — сообщили в ведомстве.

Прокурор свои требования о запрете аниме объяснил выводами специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования от 2 декабря 2020 года. Прокурор отметил, что мультфильмы были выложены на шести сайтах, к которым доступ был свободный.

Иски о запрете аниме стали рассматривать в петербургских судах с начала этого года. Сначала под запрет попали «Тетрадь смерти», «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Токийский гуль», затем «Загадка дьявола» и «Класс убийц».

В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщали ТАСС, что претензии касаются только конкретных ссылок на сайты и связаны с тем, что на порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента.