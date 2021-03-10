Петербургский суд запретил еще три аниме и мангу

В Санкт-Петербурге Московский районный суд запретил к распространению в России еще три мультика аниме и одну мангу. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В результате под запрет попало аниме «Загадка дьявола» и «Класс убийц» на сайте YummyAnime, а также аниме «Токийский гуль» и японский комикс «Класс убийц», размещенные на портале jut. su.

«Суд города Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в интернете по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — говорится в тексте.

Известно, что на портале jut.su контент уже недоступен. Если перейти по ссылкам, то выдается предупреждение, что публикаций больше нет.

До этого суд запретил в Петербурге популярную «Тетрадь смерти», размещенную на сайте jut.su, а также аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню», «Натюрморт в серых тонах», «Сладкая жизнь», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь», распространяемые сайтом YummyAnime.

В претензиях к мультикам в суде была указана пропаганда жестокости, убийства, насилия и нетрадиционных сексуальных отношений.