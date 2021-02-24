Петербургский суд запретил очередное аниме на трех сайтах

Московский районный суд Санкт-Петербурга запретил аниме «Межвидовые рецензенты» на трех сайтах: AnimeGo, Animepik и Anime-bit. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также указали ссылки на сайты, где аниме, выпущенное в прокат в 2020 году, теперь признано запрещенным.

В Санкт-Петербурге ранее запретили ряд аниме, в том числе «Тетрадь смерти», размещенную на сайте jut.su, а также «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню», «Натюрморт в серых тонах», «Сладкая жизнь», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь», распространяемые сайтом YummyAnime, и другие.

Несмотря на то, что на судебных заседаниях приводят аргументы в пользу блокировки, пользователи Сети расценивают это как рекомендацию к просмотру. Тем не менее в претензиях указаны пропаганда жестокости, убийства, насилия, нетрадиционных сексуальных отношений и натуралистические сцены гибели людей.