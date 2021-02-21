Петербургские суды против аниме. Запретам нашли объяснение, но люди видят в них только рекомендации к просмотру

Крестовый поход прокуроров Санкт-Петербурга против аниме продолжается. Вслед за первопроходцем — Колпинской прокуратурой — иски в суды о запрете японской анимации начали поступать со всего города. На заседаниях приводят аргументы в пользу блокировки, но люди в Сети лишь расценивают это как рекомендацию к просмотру.

Суды над аниме

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга подала иски в суд о запрете аниме в декабре 2020 года. По данным объединенной пресс-службы судов города, в списки попали «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь» и «Инуяшики».

В претензиях указаны пропаганда жестокости, убийства, насилия, нетрадиционных сексуальных отношений и натуралистические сцены гибели людей. При этом прокуратура отметила, что у всех серий на сайтах отсутствовала маркировка «18+». Всего прокуратура подала пять исков с требованием заблокировать 49 ссылок.

Экспертами, которые подтвердили обвинения прокуратуры, стали кандидат психологических наук Олег Эрлих и профессор Василий Белов из Института независимой экспертизы.

Заседания суда проходили так: судья читал краткое содержание сериала из «Википедии», ему показывали короткие отрывки аниме с пиратского сайта. Эксперты объясняли, что там не так. В ходе первого заседания смотрели третью серию аниме «Инуяшики», где герой «убивает пальцем».

Олег Эрлих заявил, что демонстрация акта агрессии может сформировать у ребенка неправильное поведение. Особенно когда он видит, что герои в сцене с «убийством» не проявляют никаких эмоций.

Василий Белов отметил, что подобные мультфильмы формируют в подростках деструктивные настроения и они решаются на суицид. По его словам, в России каждый год с собой кончают около двух тысяч школьников. Они могли бы вырасти и приносить пользу обществу и государству, считает эксперт.

«Подростки — самое ценное в популяции. В Соединенных Штатах Америки посмотрели, что хорошо воспитанный, образованный человек приносит доход государству миллион долларов. Две тысячи умножаем на миллион — вот они, богатства», — аргументировал свое мнение эксперт.

В ходе заседания также посмотрели еще несколько отрывков, в том числе аниме «Токийский гуль». Показ шел с пиратских сайтов, указанных в иске прокуратуры. В результате под бан попала трансляция суда в YouTube. В хостинг пожаловался правообладатель сериала. Это не осталось без внимания пользователей Twitter.

По итогам первого заседания судья потребовал от Роскомнадзора заблокировать распространение «Тетради смерти» и третьего эпизода «Инуяшики» с сайта Jut. su, который прокуроры указали в иске. Администрация выполнила все, как попросил суд. Все серии «Инуяшики», кроме третьей, остались в свободном доступе.

После первого судебного решения по аниме активизировались сотрудники и других районных прокуратур Санкт-Петербурга. Сразу в нескольких судах приняли иски о блокировке аниме, размещенных на пяти сайтах и во «ВКонтакте».

Сотрудники надзорного ведомства разглядели недопустимую для подростков информацию в сериалах «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах» и «Клинок Маню: Тайна сисечного свитка», «Аки и Сора».

Социальная сеть и администрации сайтов удалили сериалы со своих платформ еще до суда. Они сделали это, чтобы не ставить под блокировку весь портал. 17 февраля Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил первый иск о блокировке четырех сериалов с одного сайта.

Неполный запрет

Суды выносят решение не о полной блокировке сайта, а о конкретной ссылке, которая указывается в иске. Чтобы не ставить под удар весь портал, владельцы удаляют указанное в резолютивной части решения, пояснил ситуацию юрист общественного проекта «Роскомсвобода» Сарки Дарбинян.

«Постранично блокировать РКН не может, поэтому провайдеры начинают блокировать весь домен. Далее, если этот ролик начинает тиражироваться, то, конечно, это требует нового решения суда — если только это не зеркало самого сайта», — пояснил юрист.

Кроме сайтов, где сериалы заблокировали, осталось еще много платформ, где их можно посмотреть. В том числе у реальных правообладателей. Но против них прокуратура иски пока не подавала.

Пользователи Twitter уже начали рассматривать судебные решения в качестве рекомендаций.

Для многих это стало стимулом познакомиться с японской анимацией.

Некоторые отметили, что даже не слышали о подобных сериалах.

Появились мнения, что надо создать отдельное аниме про суд Северной столицы.