27 июня 2023, 11:09
Минобороны сообщило о подготовке к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в ВС России
Минобороны: тяжелую технику ЧВК «Вагнер» передадут подразделениям ВС России
Ведется подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в подразделения российских ВС. Об этом информировало Министерство обороны России.
«Идет подготовка к передаче ЧВК „Вагнер“ тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», — процитировал оборонное ведомство ТАСС.
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Также стало известно, что уголовное дело, возбужденное в России 23 июня после попытки мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина, официально прекратили, поскольку действия, направленные на совершение преступления, прекратились на следующий день. Постановление о прекращении уголовного преследования вышло сегодня, 27 июня.
Накануне президент России Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что в первую очередь остановить попытку мятежа ЧВК «Вагнер» помогли патриотизм жителей и консолидация общества. Глава государства также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за вклад в урегулирование ситуации.
Минобороны РФ
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