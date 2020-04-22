Песков рассказал о новых сроках голосования по поправкам в Конституцию

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал «Интерфакс».

Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то решенном вряд ли можно Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что решение о выборе новой даты голосования будет приниматься на основе ситуации с коронавирусом в стране. Песков отметил, что до начала мая предстоит проанализировать эпидемиологическую обстановку в стране, прежде чем принимать такое ответственное решение.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что голосование не должно быть в обязательном порядке связано с каким-то памятным событием. Оно может совпасть с памятной датой, однако это не главное условие — важен сам факт проведения голосования.

Предложение о внесении поправок в главный закон страны озвучил Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию, которое состоялось 15 января. После этого была создана рабочая группа, которая подготовила законопроект с изменениями Конституции. Он получил одобрение от Госдумы в трех чтениях, а также от Совета Федерации. Изменения поддержали все 85 субъектов страны, а Конституционный суд России не нашел никаких противоречий с главным законом страны. Однако поправки пока не вступили в силу — они начнут действовать только по итогам общероссийского голосования. По результатам исследования ВЦИОМ, две трети россиян готовы принять в нем участие.