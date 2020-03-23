Основной закон со сроком давности. Обновленная Конституция ответит на актуальные вызовы

В декабре прошлого года Конституции России исполнилось 26 лет. Основной закон приняли в 1993 году, после серьезного политического кризиса, вызванного противостоянием президента и парламента. За прошедшие годы многое изменилось. На повестке дня стоят другие вопросы, и решать нужно новые проблемы. Именно поэтому президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию.

Необходимость изменений

О том, что основной закон нуждается в корректировке, говорили давно. Конституция не предусматривает построения системы баланса, а делает крен в пользу исполнительной власти. Об этом еще два года назад писал в своей статье «Буква и дух Конституции» председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он отмечал, что размыты полномочия между президентом и правительством.

В декабре прошлого года в опросе фонда «Общественное мнение» 68% респондентов заявили, что Конституцию нужно пересмотреть. Против ее изменений высказались только 17% респондентов.

Наконец, внести поправки предложил и президент. В послании Федеральному собранию Путин отметил, что не хотел бы принимать новый основной закон, так как потенциал Конституции 1993 года еще силен. Но в нее нужно внести изменения.

Поправки позволят укрепить роль общества, партий и регионов в принятии решений, повысят эффективность государственных институтов, но при этом не затронут основ самого конституционного строя. В частности, Путин предложил создать баланс властей, о котором в своей статье писал Зорькин. Теперь правительство будет назначать парламент, а значит, баланс между исполнительной и законодательной властью наконец-то будет соблюден.

Пересмотренный закон

После заявления президента о внесении поправок в Конституцию появились сообщения, что текст основного закона менять нельзя. Однако авторы таких заявлений либо лукавят, либо просто не знают ее положений.

Авторы основного закона прекрасно понимали, что изменения со временем потребуются. Для этого они создали девятую главу «Конституционные поправки и пересмотр Конституции».

Первая поправка в основном законе появилась всего через три года после его принятия. В 1996 году президент Борис Ельцин внес указ о корректировке названий двух регионов. В статье 65 появились Республика Ингушетия и Республика Северная Осетия — Алания. В 2014 году в этой же статье появились упоминания Крыма и Севастополя.

Последний раз изменения в основной закон вносились весной прошлого года, когда президент Владимир Путин переименовал Кемеровскую область в Кузбасс. И это только три поправки, а их уже было 15.

Изменения в Конституцию вносить можно, но не во все главы. Неизменными остаются девятая глава, о которой говорилось выше, а также первая и вторая главы «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина».

Во время первой встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент Владимир Путин сразу сказал, что основы Конституции менять нельзя.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем новые моменты», — подчеркнул он.

Новые поправки, которые предложил внести в Конституцию президент, оценят граждане на общероссийском голосовании. В случае их одобрения они вступят в силу. При этом по прошлым 15 изменениям в основной закон страны мнения россиян никто не спрашивал. Это, пожалуй, главный показатель повышения значимости роли общества.