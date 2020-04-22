ВЦИОМ: больше половины россиян проголосуют по поправкам в Конституцию

Если бы общероссийское голосование состоялось в назначенный день, в нем бы приняли участие 52-54% среди имеющих право голоса россиян. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. При этом 67-68% из явившихся на голосование поддержали бы поправки в главный закон страны. Против изменений в Конституции выступили бы 27-30% из тех граждан страны, которые потенциально готовы голосовать.

Две трети опрошенных (66%) готовы принять участие в голосовании, дата которого пока не известна, а еще 15% россиян не станут отдавать свои голоса. ВЦИОМ отметил, что 19% респондентов пока не определились со своей позицией по этому вопросу — они будут готовы дать окончательный ответ ближе к голосованию.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что организация продолжит изучать мнения граждан РФ по вопросу поправок в главный закон страны, и делать прогнозы на исход голосования ближе к завершению пандемии и периода самоизоляции, когда будет назначена его новая дата.

ВЦИОМ провел опрос 17 апреля — в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Законопроект о поправках в Конституцию прошел все необходимые чтения в Госдуме, получил одобрение со стороны Совета Федерации. Конституционный суд не выявил никаких противоречий с главным законом страны, однако действовать документ начнет лишь после общероссийского голосования — в случае, если россияне одобрят изменения.

Когда именно оно состоится, пока не известно — все зависит от ситуации с коронавирусом в стране. По информации на 22 апреля, в России зафиксировали 57 999 случаев заражения новым типом инфекции. За все время от COVID-19 скончались 513 человек, еще 4420 полностью справились с болезнью.