Кремль счел исчерпанной тему общения Путина и Маска в Clubhousе

Кремль обратился к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску по поводу приглашения президента Владимира Путина для общения в Clubhousе. Однако Песков заявил, что данная тема исчерпана, так как Маск не вышел на связь.

«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску — мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тему уже исчерпана», — об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков РИА «Новости».

14 февраля Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о приложении для голосового общения и онлайн-конференций, в тексте которого он упомянул англоязычный аккаунт Кремля. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали.

Впоследствии журналисты кремлевского пула РИА «Новости» спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.

Также с Clubhouse связан громкий скандал в медиасреде. Соцсеть уже дважды заблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева.