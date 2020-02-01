Первых 100 россиян эвакуировали из Китая

Первых россиян вывезли из Китая в ходе эвакуации из-за коронавируса. Их возвращают в Россию на автобусах через Приморье, чтобы потом поместить на карантин.

В первой группе эвакуированных россиян, которые должны пройти через пункты пропуска в Приморье, более 100 человек, передает РИА «Новости».

Власти решили вывозить россиян из Китая на автобусах, всех их перевозят через погранпункты в Приморском крае, сообщила Дейта.ru.

Как в пятницу объявила вице-премьер Татьяна Голикова, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. Сопровождать эвакуируемых будут представители Роспотребнадзора. Россиян, прибывших из Уханя и Хубэя, отправят на 14-дневный карантин.

По последней информации, жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае стали 250 человек, заразились около 11 тысячи человек. В России выявили два первых случая: это граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светлана Лапа объявила, что единственный заболевший пневмонией из-за коронавируса в их регионе выздоравливает. Известно, что он контактировал с двумя людьми, они изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала.