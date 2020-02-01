Первые фото размножения коронавируса появились в Сети

Исследователи гонконгского университета опубликовали снимки размножения коронавируса 2019-nCoV. По их мнению, зараженная клетка способна производить тысячи носителей частиц смертельно опасного вируса.

Как сообщил агентству Bloomberg профессор Джон Николс, фотографии были сделаны в ходе изучения образцов вируса в разные моменты времени. Ученые пытаются лучше понять, чем отличается процесс размножения вируса от родственной ему острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Профессор Николс заявил, что готов предоставить результаты работы и образцы вируса тем ученым, у которых нет доступа к штамму.

В долгопрудненском МФТИ заявили, что ведут работы над созданием препарата для борьбы с коронавирусом. Ученые дают осторожные прогнозы, так как разработки находятся на ранней стадии. Опасность коронавируса увеличивается из-за долгого инкубационного периода. В отличие от других заболеваний этого типа, он проявляется только через две недели, а не два-четыре дня.