Российским авиакомпаниям разрешили чартерные рейсы в Китай

Мониторингом ситуации с перевозками займутся в Росавиации. Там создали оперативный штаб.

Ранее правительство приостановило все регулярные рейсы в КНР. Исключение было сделано для терминала F в московском аэропорту Шереметьево, откуда летает «Аэрофлот». Чартерные рейсы предлагали оставить для вывоза россиян из КНР.

Ограничения на полеты действуют из-за вспышки нового коронавируса в Китае. По последним данным, жертвами пневмонии, вызванной вирусом, стали более 250 человек. Всего им заразились примерно 9,7 тысячи пациентов, большинство — в китайской провинции Хубэй.

31 января первых заболевших выявили в России — в Забайкалье и Тюменской области коронавирус нашли у двух граждан Китая.

Правительство эвакуирует россиян из провинции Хубэй. По данным властей, там находятся около 640 российских граждан. После прибытия на родину их поместят в карантин на 14 дней.