Жертвами коронавируса стали более 250 человек

Всего на 1 февраля умерли 258 жителей.

Накануне китайский Минздрав сообщал о 9692 пациентах с подтвержденным диагнозом и 213 жертвах нового коронавируса.

Больше всего заболевших, по последним данным, остается в провинции Хубэй (более 7,1 тысяч инфицированных, 249 из которых умерли). Затем идут провинции Чжэцзян (537 заразившихся), Гуандун (436 человек) и Хэнань (352 зарегистрированных случая, два летальных).

За пределами Китая также были выявлены новые случаи заболевания. Всего вирус зарегистрирован в 20 странах. В России заражение коронавирусом подтвердили у двух китайских граждан.

США, Великобритания, Германия, Япония не рекомендовали своим гражданам посещать КНР. В России закрыли для пассажиров границу с Китаем на Дальнем Востоке.

Власти КНР с 27 января запретили выезд из страны организованным туристическим группам. Также заблокирован 11-миллионный город Ухань — именно там впервые обнаружили вирус.