    01 февраля 2020, 02:38

    Жертвами коронавируса стали более 250 человек

    Кирилл Фролов

    Более 250 человек скончались из-за заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщило Agence-France Presse со ссылкой на власти Китая. Число инфицированных превысило 11 тысяч человек.
    Жертвами коронавируса стали более 250 человек

    Всего на 1 февраля умерли 258 жителей.

    Накануне китайский Минздрав сообщал о 9692 пациентах с подтвержденным диагнозом и 213 жертвах нового коронавируса.

    Больше всего заболевших, по последним данным, остается в провинции Хубэй (более 7,1 тысяч инфицированных, 249 из которых умерли). Затем идут провинции Чжэцзян (537 заразившихся), Гуандун (436 человек) и Хэнань (352 зарегистрированных случая, два летальных).

    За пределами Китая также были выявлены новые случаи заболевания. Всего вирус зарегистрирован в 20 странах. В России заражение коронавирусом подтвердили у двух китайских граждан.

    США, Великобритания, Германия, Япония не рекомендовали своим гражданам посещать КНР. В России закрыли для пассажиров границу с Китаем на Дальнем Востоке.

    Власти КНР с 27 января запретили выезд из страны организованным туристическим группам. Также заблокирован 11-миллионный город Ухань — именно там впервые обнаружили вирус.