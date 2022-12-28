Эксклюзив 28 декабря 2022, 15:52 Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы Пермский суд приговорил стрелка Бекмансурова к пожизненному лишению свободы

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Пермского стрелка Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в 2021 году, приговорили к пожизненному лишению свободы. О таком наказании суд просил государственный обвинитель. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

В пресс-службе СК России сообщили, что суд признал достаточными для вынесения приговора доказательства, которые собрали следователи по уголовному делу Бекмансурова. Его признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более человек, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.

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Ранее Бекмансуров признал вину в совершении преступления. Следствие установило, что 20 сентября 2021 года он пришел в Пермский госуниверситет с гладкоствольным ружьем и устроил там стрельбу. Жертвами его действий стали шесть человек, около 40 пострадали. Остановить нападавшего удалось сотруднику ДПС. Медики ампутировали стрелку часть ноги, а эксперты подтвердили, что в момент нападения на университет молодой человек был вменяем. Из-за ампутации Бекмансурова содержали в СИЗО для инвалидов.

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