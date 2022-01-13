Пермского стрелка признали вменяемым

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в университете в Перми, вменяем. Об этом глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА «Новости».

«Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются», — сказал он.

Согласно данным следствия, студент первого курса Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября. Из-за его действий скончались шесть человек, больше 40 получили травмы. Бекмансурову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Бекмансурова смог остановить сотрудник ДПС, он ранил стрелка, которого отвезли в больницу. Ему пришлось ампутировать голень, он содержался в СИЗО для инвалидов. За размещенными там подозреваемыми следят врачи, им предоставляются другие условия — одноярусные кровати и увеличенные порции питания.