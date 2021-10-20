Пермского стрелка перевели в СИЗО для инвалидов

Тимура Бекмансурова, обвиняемого в стрельбе по студентам в Перми, перевели в СИЗО, в отряд для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

В таких случаях предоставляют пандусы, одноярусные кровати, дают увеличенные порции питания, оказывают постоянный медицинский контроль.

«Он находится в отдельном отряде для инвалидов, который существует в рамках следственного изолятора. За инвалидами ведется пристальное наблюдение в плане их физического здоровья, чтобы им не стало хуже», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

В этом учреждении обвиняемый в массовом убийстве пробудет до 13 декабря. На прогулку ему помогает выйти инспектор ФСИН, юношу выкатывают на коляске. Пока от него не поступало жалоб на самочувствие.

Студент Тимур Бекмансуров 20 сентября устроил стрельбу в пермском вузе, в результате чего погибли шесть человек и 47 получили ранения. Его остановил сотрудник ДПС. Он ранил Бекмансурова, которого позже в тяжелом состоянии отвезли в больницу. В результате ему пришлось ампутировать голень.