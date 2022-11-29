Эксклюзив 29 ноября 2022, 10:32 «Вину признаю в полном объеме». Пермский стрелок выступил в суде с последним словом Суд вынесет приговор пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову 28 декабря

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В Пермском краевом суде прошло очередное заседание суда по делу о стрельбе в университете. Обвиняемый Тимур Бекмансуров выступил с последним словом, признал вину и раскаялся. Судья объявил, что вынесет приговор 28 декабря.

«Вину <…> признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь», — сказал он.

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Судья Сергей Коробейников разрешил ему выступить сидя. Пермский стрелок согласился возместить ущерб за счет пенсии по инвалидности и будущей зарплаты, попросил учесть при вынесении приговора состояние здоровья и сотрудничество со следствием. Окончательный вердикт вынесут 28 декабря.

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На заседание пришли потерпевшие — студенты и сотрудники пермского госуниверситета. Отец одного из погибших сказал «360», что Тимур Бекмансуров лишь зачитал речь своего адвоката с предыдущего заседания. Студент из Ирана рассказал, что пули попали ему в ногу и живот. Он провел в больнице пять месяцев. На его родине за такое преступление приговаривают к пожизненному заключению или смертной казни.

«Он сожалеет, я думаю», — сказал студент.

Гособвинение потребовало приговорить Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению. По версии следствия, 20 сентября 2021 года он пришел с оружием в Пермский госуниверситет и открыл огонь. Шесть человек погибли, около 40 пострадали. Сотрудник ДПС остановил его выстрелом, в больнице обвиняемому ампутировали часть ноги, а после лечения перевели в специализированный СИЗО для инвалидов. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость пермского стрелка.