Эксклюзив 15 апреля 2024, 10:20 Переживший покушение Прозоров рассказал о своем самочувствии Экс-агент СБУ Прозоров сообщил, что после покушения с ним все в порядке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что после покушения с ним все в порядке. Об этом он сам рассказал «360».

«Спасибо, в порядке. Все хорошо», — уточнил он.

Реклама

На минувшей неделе в Москве взорвался автомобиль Василия Прозорова. Бывший офицер Службы безопасности Украины травмировал ногу. Происшествие признали покушением на убийство.

За пару дней до случившегося Прозоров дал интервью, в котором рассказал подробности о начале антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Он назвал решение о проведении АТО началом гражданской войны на Украине.

Спустя время после взрыва Прозоров заявил, что к покушению причастны украинские спецслужбы. Он обратился к организаторам происшествия и констатировал, что они ничего не добились. Бывший офицер СБУ обещал продолжать разоблачать все преступления властей республики.

Прозоров также поблагодарил всех неравнодушных людей, которые поддержали его после покушения.