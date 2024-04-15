15 апреля 2024, 10:20
Переживший покушение Прозоров рассказал о своем самочувствии
Экс-агент СБУ Прозоров сообщил, что после покушения с ним все в порядке
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что после покушения с ним все в порядке. Об этом он сам рассказал «360».
«Спасибо, в порядке. Все хорошо», — уточнил он.
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На минувшей неделе в Москве взорвался автомобиль Василия Прозорова. Бывший офицер Службы безопасности Украины травмировал ногу. Происшествие признали покушением на убийство.
За пару дней до случившегося Прозоров дал интервью, в котором рассказал подробности о начале антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Он назвал решение о проведении АТО началом гражданской войны на Украине.
Спустя время после взрыва Прозоров заявил, что к покушению причастны украинские спецслужбы. Он обратился к организаторам происшествия и констатировал, что они ничего не добились. Бывший офицер СБУ обещал продолжать разоблачать все преступления властей республики.
Прозоров также поблагодарил всех неравнодушных людей, которые поддержали его после покушения.
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