Происшествия 12 апреля 2024, 22:41 Экс-офицер СБУ Прозоров вышел на связь после подрыва его машины в Москве Экс-агент СБУ Прозоров заявил, что за покушением стоят спецслужбы Украины РИА «Новости»

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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого взорвали в Москве, заявил, что это был террористический акт киевского режима и спецслужб Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Со мной все в порядке. Я жив, здоров. Руки, ноги — все работает. У меня нет сомнений, это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами», — сказал он.

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Прозоров также обратился к организаторам теракта со словами, что у них ничего не получилось. Он пообещал продолжать разоблачать преступления украинских властей.

Отдельные слова благодарности экс-офицер адресовал всем неравнодушным людям, который выразили ему поддержку.

За несколько дней до взрыва Прозоров дал интервью, в котором рассказал, почему в 2014 году перешел на сторону России. Бывший подполковник СБУ решил вести борьбу с новой киевской властью «всеми способами».