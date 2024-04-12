Происшествия 12 апреля 2024, 15:23 Помощник бывшего офицера СБУ Прозорова подтвердил подрыв его машины в Москве РИА «Новости»

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Помощник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова подтвердил, что именно автомобиль офицера взорвался в Москве в пятницу, 12 апреля. Его слова привело РИА «Новости».

«Не переживайте, все у него хорошо, живой. Продолжит дальше работать. Его убить старались, не получилось ничего. Вы понимаете, чем он занимался, кто он», — сказал помощник офицера.

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В последние годы бывший подполковник СБУ проживал на территории России и помогал в расследовании преступлений со стороны властей Украины.

Автомобиль Прозорова взорвали 12 апреля неподалеку от дома на Коровинском шоссе. Сам бывший офицер отделался травмой ноги. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Очевидец взрыва рассказывал «360», что левая сторона пострадавшего автомобиля оказалась сильно повреждена взрывом. По его словам, характер таких повреждений нехарактерен для хлопка газобаллонного оборудования.