Мир 13 апреля 2024, 03:50 «Украина вползла в гражданскую войну». Экс-подполковник СБУ рассказал о начале АТО на Донбассе Экс-подполковник СБУ Прозоров: АТО стало началом гражданской войны на Украине РИА «Новости»

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Решение о проведении антитеррористической операции против Донбасса стало началом гражданской войны на Украине. Об этом рассказал РИА «Новости» экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Спустя несколько дней после интервью на офицера совершили покушение.

АТО против Луганской и Донецкой Народных Республик началась 10 лет назад — 13 апреля 2024 года.

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«Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина вползает реально в гражданскую войну», — заявил Прозоров.

По его словам, использование армии против граждан страны — это и есть гражданская война. На такое не решился бывший президент Украины Виктор Янукович во время протестов на Майдане. В результате протестующие свергли главу государства и захватили власть.

«Майданная» власть Украины решила жестко подавить пророссийское восстание на юго-востоке страны, заключил Прозоров.

В пятницу, 12 апреля, автомобиль Василия Прозорова взорвался рядом с его домом в Москве. Экс-агент СБУ получил травму ноги, его госпитализировали. Позже военный вышел на связь и заявил, что за покушением на него стоят спецслужбы Украины.