Общество 14 сентября 2023, 12:17 Пережившие посадку на кукурузное поле бортпроводники встретили своих коллег в Екатеринбурге Бортпроводники севшего в новосибирском поле самолета вернулись в Екатеринбург «Уральские авиалинии»/Telegram

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Бортпроводники экипажа самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Новосибирском, вернулись в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Герои небес — бортпроводники Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев, Дмитрий Рябов — вернулись в Екатеринбург», — сообщили представители компании.

В пресс-службе отметили, что коллеги из службы бортпроводников, а также Яна Ягодина и Дмитрий Ивлицкий, которые четыре года назад пережили посадку в кукурузном поле, приехали встретить коллег в аэропорт.

«Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram «Уральские авиалинии»/Telegram

Компания еще раз выразила благодарность сотрудникам за их профессиональные действия и слаженную работу, которые позволили обеспечить безопасность пассажиров рейса.

Самолет «Уральских авиалиний» 12 сентября совершал рейс из Сочи в Омск. Но добраться до пункта назначения не вышло — воздушное судно пришлось экстренно посадить в поле.

Глава авиаперевозчика Сергей Скуратов ранее сообщил об отказе одной из гидросистем самолета. Также он отметил, что самолет восстановят и он снова будет летать.