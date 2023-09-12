Происшествия 12 сентября 2023, 10:35 Отказ одной из гидросистем севшего в новосибирском поле самолета подтвердили «Уральские авиалинии»: у севшего в поле самолета отказала зеленая гидросистема Пресс-служба МЧС

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Самолету Airbus A320 рейса U6-1383 пришлось совершить посадку в поле в Новосибирской области из-за отказа одной из гидросистем. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Всего, по его словам, самолет был оснащен тремя гидросистемами, одна из которых дала сбой.

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«При подлете к Омску отказала зеленая гидросистема. <…> Самолет мы восстановим. <…> Он не поломан. <…> Самолет приземлился, внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси», — оценил состояние борта Скуратов.

Генеральный директор авиаперевозчика заявил, что специалисты восстановят и снова введут в эксплуатацию самолет.

Аварийная посадка Airbus A320, следовавшего рейсом из Сочи в Омск, произошла утром 12 сентября. Экипаж сумел посадить самолет в поле в Новосибирской области. Следственный комитет завел уголовное дело по факту случившегося, также специальную комиссию по инциденту организует Росавиация.