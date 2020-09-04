Передача COVID-19 от детей к взрослым маловероятна — Попова
«Сегодня негромко мною произносимое знание… О том, что и наши ученые, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым», — сказала Попова.
Об этом она рассказала во время визита в Ростовскую область, отметил сайт RT.
Россия начала новый учебный год в очном режиме, поскольку эпидемическая ситуация позволяет сделать это. Тем не менее допускается возвращение школ к дистанционному формату при возникновении очагов массового заражения.
Родителей не будут пускать в школы в 2020 учебном году из-за профилактики распространения коронавируса. Родительские собрания будут проводиться в онлайн-режиме. Также Попова говорила, что процесс распространения COVID-19 удалось взять под контроль. Темпы заболеваемости сократились в 60 раз по сравнению с мартом.