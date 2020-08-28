Роспотребнадзор посчитал ситуацию с коронавирусом в России «управляемой»

Темпы прироста числа заболевших COVID-19 снизились в 60 раз за пять месяцев. Сейчас ситуацией, как считают в Роспотребнадзоре, можно управлять.

«Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Совете ректоров. Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что ведомство сравнивает показатели с концом марта, когда начался ввод ограничительных мер. Сейчас ситуация гораздо более «стабилизирующаяся». Например, удалось избежать серьезных вспышек распространения инфекции в детских лагерях, которые открылись после снятия части ограничений. За сезон в них отдохнули более миллиона школьников.

Также Попова отметила, что 80% всех умерших от коронавируса в России составляют пожилые люди. Кроме того, даже у бессимптомных носителей может появляться иммунитет к болезни.

Ранее представители ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса негативно отразилась на психическом состоянии миллионов людей. Многие почувствовали дополнительные тревогу и страх, которые приводят к усугублению хронических заболеваний.