Учебный год начнется очно, но есть возможность ввернуться к удаленке — Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 31 августа сообщила в эфире телеканала «Россия 1», что страна готова к возобновлению учебного процесса в очном режиме. Эпидемическая ситуация позволяет сделать это, однако она допустила возвращение школ к дистанционному обучению при появлении очагов массового заболевания.
«Существенных ухудшений эпидемиологической ситуации в России не произойдет, если люди будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — заявила глава Роспотребнадзора.
По ее словам, в данный момент в регионах России фиксируются «групповые очаги» коронавируса.
«Сегодня стабильность ситуации в РФ определена, снижение продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек, и с ними работаем», — отметила Попова.
Она не уточнила, о каких регионах идет речь.