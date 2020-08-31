«Существенных ухудшений эпидемиологической ситуации в России не произойдет, если люди будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — заявила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, в данный момент в регионах России фиксируются «групповые очаги» коронавируса.

«Сегодня стабильность ситуации в РФ определена, снижение продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек, и с ними работаем», — отметила Попова.

Она не уточнила, о каких регионах идет речь.