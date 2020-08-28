Родителей не пустят в школы в новом учебном году

Родителей не будут пускать в школы в 2020 учебном году. Это связано с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Родительские собрания никто не отменял: они будут проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Также Попова заявила, что процесс распространения COVID-19 удалось взять под контроль. Темпы заболеваемости новой инфекцией снизились в 60 раз по сравнению с мартом текущего года. Она также добавила, что 80% погибших от COVID-19 в России были пожилыми людьми.

Ранее стало известно, что родителям первоклашек могут дать официальный выходной 1 сентября. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Законопроект предполагает выделение дополнительного выходного дня в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

Мамы и папы или официальные опекуны смогут поддержать своих детей, а школьники будут чувствовать себя гораздо спокойнее в первый день в учебном заведении. Законопроект рассмотрят 28 августа.