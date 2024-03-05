Общество 05 марта 2024, 14:19 Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским футбольным матчем с Сербией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Пелагея исполнит гимн России перед товарищеским матчем между сборными РФ и Сербии по футболу. Об этом РИА «Новости» рассказали в Российском футбольном союзе.

«Гимн Российской Федерации перед матчем Россия — Сербия исполнит Пелагея», — констатировали в отделе маркетинговых коммуникаций.

Встреча состоится в Москве на стадионе «Динамо» 21 марта. Это будет первая игра российской сборной против европейской команды с ноября 2021 года.

Гимн Сербии исполнит певица Александра Прийович. По поводу том, кто споет гимн России, поступала разная информация. По одной из версий, это должен был быть Григорий Лепс. Отмечалось, что предложение поступало Полине Гагариной, но она якобы не смогла перенести запланированный корпоратив. Позже сама исполнительница назвала слухи о своем отказе «полным враньем».

Известно, что на матч приедет первая ракетка мира Новак Джокович. Кроме того, ожидается присутствие популярных сербских музыкантов и бывших игроков сборной страны.