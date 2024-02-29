Знаменитости 29 февраля 2024, 18:11 Григорий Лепс споет на матче Россия — Сербия в Москве «ИнтерМедиа»: Лепс споет в Москве на матче сборных России и Сербии по футболу РИА «Новости»

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На стадионе «Динамо» в Москве 21 марта пройдет футбольный матч между сборными России и Сербии. Перед этим состоится развлекательная программа, в рамках которой выступят Григорий Лепс и Севак Ханагян. Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Кроме того, во время мероприятия молодой сербский артист Марко Радинович исполнит знаменитую русскую песню «Катюша».

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В качестве почетных гостей на игру также пригласили футболистов Милоша Красича, Михайло Пьяновича, режиссера Эмира Кустурицу и актера Милоша Биковича.

После матча со сборной Сербии, 25 марта, россияне встретятся с командой Парагвая.

Ранее певица Полина Гагарина отказалась спеть гимн страны перед матчем сборных России и Сербии. По информации Telegram-канала Mash, ей не удалось перенести порпоратив.