01 марта 2024, 14:53
Гагарина заявила, что не отказывалась петь гимн России на матче сборной
Гагарина назвала сообщения об отказе исполнить гимн России на матче слухом
Певица Полина Гагарина рассказала, что сообщения об ее отказе исполнять гимн страны на футбольном матче Россия — Сербия — всего лишь слухи. Об этом она заявила перед концертом на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.
«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», — подчеркнула артистка.
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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина не выступит с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии, потому что она не смогла перенести запланированный до этого корпоратив. Кроме того, СМИ подчеркнули, что заказчики мероприятия надавили на нее, напомнив о неустойках по договору.
Пока известно, что гимн Сербии на запланированном матче исполнит певица Александра Прийович. По некоторым версиям гимн России может спеть исполнитель Григорий Лепс.
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