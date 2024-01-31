31 января 2024, 14:00
Сборные России и Сербии сыграют товарищеский матч в Москве
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Сербией 21 марта в Москве
Сборная России по футболу сыграет в Москве товарищеский матч со сборной Сербии. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале российской национальной команды.
Игра состоится меньше чем через два месяца. Матч назначили на 21 марта. Он пройдет на стадионе «Динамо».
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«Ждем дружеской встречи с братьями», — написали в пресс-службе команды.
По информации РИА «Новости», на игру прибудут популярные сербские музыканты, экс-игроки сборной Сербии и первая ракетка мира Новак Джокович.
Перед Новым годом актер из нашумевшего сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников попросился у Валерия Карпина в сборную России. Известный по роли Ералаша артист разместил видеообращение в своих социальных сетях. Главный тренер согласился принять артиста в команду, но только к «реальным пацанам», а не «чушпанам».
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