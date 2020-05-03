Патриарх Кирилл отстранил священника из-за нарушения указа по коронавирусу

Протоиерей Владимир Чувикин лишился возможности управлять Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря из-за несоблюдения указа по коронавирусу. Санкции принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Священник нарушил порядок богослужений в Страстную и Светлую седмицу. В связи с этим патриарх Кирилл наказал протоиерея. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.

Ранее патриарх Кирилл издал распоряжение об ответственности за нарушение правил во время пандемии коронавируса. По этому документу, если несоблюдение требований стало причиной заражения и смерти, то виновного может ждать церковный суд. В отдельных случаях — церковно-административная ответственность.

Сейчас священнослужители продолжают служить литургии в храмах, а также продолжают выполнять свой пастырский долг на дому и в больницах. При этом начиная с 13 апреля все богослужения в Москве и области проходят без участия прихожан. Такие меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви для борьбы с распространением коронавируса.

По последним данным, в России зафиксировано 134 687 случаев инфицирования. Вылечились 16 639 пациентов, скончались - 1280.