РПЦ станет наказывать служителей за нарушение мер против коронавируса
«В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — сообщила в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях COVID-19.
В самом распоряжении указано, что если прихожанин заразился 2019-nCoV и умер, то священник может быть привлечен к церковному суду, а иногда и к церковно-административной ответственности «в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».
Сейчас священнослужители продолжают служить литургии в храмах, а также продолжают выполнять свой пастырский долг на дому и в больницах.
Ранее сообщалось, что людей не будут пускать в церкви до особого распоряжения.