РПЦ станет наказывать служителей за нарушение мер против коронавируса

Патриарх Кирилл установил «ответственность священнослужителей» за нарушение указаний, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 — не все восприняли коронавирус серьезно и проигнорировали советы врачей.

«В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения. В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — сообщила в своем Telegram-канале рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях COVID-19.

В самом распоряжении указано, что если прихожанин заразился 2019-nCoV и умер, то священник может быть привлечен к церковному суду, а иногда и к церковно-административной ответственности «в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

Сейчас священнослужители продолжают служить литургии в храмах, а также продолжают выполнять свой пастырский долг на дому и в больницах.

Ранее сообщалось, что людей не будут пускать в церкви до особого распоряжения.