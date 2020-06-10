Памфилова: СМИ смогут быть на голосовании по поправкам в Конституцию без ограничений

Представители средств массовой информации (СМИ) смогут присутствовать на всех этапах голосования по поправкам в Конституцию. Журналисты смогут вести репортажи и проводить съемку.

«Никаких ограничений тех функций, которые всегда были у СМИ, на общероссийском голосовании не будет. У них все условия, которые были всегда, для работы есть. Наблюдатели наблюдают, СМИ освещают, они могут присутствовать при всех процедурах, в том числе при подсчете голосов», — приводит «Интерфакс» слова главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Она добавила, что представители СМИ смогут снимать видео и делать снимки. При этом она отметила, что журналисты и наблюдатели имеют разные возможности. Первые выполняют более пассивную функцию.

«У наблюдателей они шире. Наблюдатели могут на каких-то этапах вмешиваться, проверять и так далее», — пояснила Памфилова.

Вопросы о присутствии СМИ появились после публикации порядка общероссийского голосования. В новой версии говорилось, что за подсчетом голосов могут следить только наблюдатели. В ЦИК объяснили, что момент с журналистами прописали в другом пункте.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Отдать свой голос онлайн смогут жители Москвы и Нижегородской области.