«Есть границы приличия»: Памфилова высказалась о пороге явки на голосовании по Конституции

ЦИК не получал никаких установок по явке на голосование по поправкам в Конституцию. Однако избирательная комиссия заинтересована в том, чтобы на участки пришло как можно больше россиян. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Скажу честно, никаких установок по явке нет. Было бы странно, если бы я сказала, что вообще не заинтересованы в явке. Это было бы странно, неправдиво и смешно. Конечно, мы заинтересованы, чтобы люди приходили. Но есть разумные границы того, каким образом эта заинтересованность должна осуществляться, и есть границы приличия», — приводит радиостанция Business FM слова Памфиловой.

Глава ЦИК отметила, что запретить привлечение граждан на участки конкурсами и викторинами с призами никто не может. По ее мнению людям необходимо просто давать полную информацию. Каждый после этого сам определит свою позицию и сделает свой выбор.

Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня и закончится 1 июля. Из-за пандемии коронавируса на участках будут действовать ограничения: на них смогут находиться не больше 12 человек в час. Все голосующие получат защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. Отдать свой голос онлайн смогут жители Москвы и Нижегородской области.