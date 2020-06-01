ЦИК предложил провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

ЦИК предложил новую дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Оно может состояться 1 июля.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок.

Новую дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что с 3 июля одиннадцатиклассники начнут сдавать ЕГЭ, а многие избирательные участки находятся именно в школах. Поэтому оптимальным днем для начала голосования он считает 1 июля. При этом глава ЦИК подчеркнула, что решение об окончательной дате нужно принимать исходя из рекомендаций Роспотребнадзора и других специалистов, а также с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Сам процесс голосования по поправкам в Конституцию, по мнению Памфиловой, займет семь дней.

При голосовании по поправкам в Конституцию нужно минимизировать контакты граждан. Памфилова отметила, что до начала всех членов избирательной комиссии проверят на коронавирус.

Глава ЦИК подчеркнула, что принять участие в голосовании будет безопаснее, чем сходить в магазин. За час на одном участке будут около восьми человек. Памфилова отметила, что должно пройти по принципу максимальной бесконтактности.

Глава ЦИК отметила, что голосование за поправки в Конституцию страны можно будет организовать на улицах у избирательных участков. При этом от голосования по почте решено было отказаться. В электронном формате оно может пройти в 2-3 регионах.

Президент России Владимир Путин отметил, что «1 июля смотрится подходящим днем для голосования по поправкам к Конституции». Он заявил, то эту дату можно считать согласованной, если голосование по поправкам в главный закон страны не будет мешать проведению ЕГЭ.