К тушению пожара в многоэтажке Краснодара привлекли 175 человек

Для тушения пожара в многоэтажке Краснодара привлекли 175 человек и 54 единицы техники. Для жителей дома подготовили пункт временного размещения в местной школе. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МЧС региона.

«Всего привлекается 175 человек для тушения пожара и 54 единица техники. От МЧС России — 96 человек и 27 единиц техники. Подготвлен пункт временного размещения на базе средней школы, а также автобусы для перемещения туда эвакуированных людей. Подано 15 пожарных столбов для тушения», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Он также добавил, что на месте происшествия развернули штаб пожаротушения. Ситуация находится под особым контролем Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее появилась информация, что огонь удалось локализовать на площади 4,4 тысячи квадратных метров. К тому же спасатели ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, никто не пострадал, но выгорел весь верхний этаж дома. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.