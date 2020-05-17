Открытие строительных магазинов в Подмосковье отложили до 25 мая

Жители Подмосковья смогут снова ходить в строительные магазины не раньше 25 мая. Пока открытие таких торговых точек отложили.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, открытие строительных магазинов отложили до 25 мая. Такое решение приняли на основании позиции главного санитарного врача Московской области. Пока возобновить работу магазинов с непродовольственными товарами не позволяет эпидемическая обстановка в регионе.

Но с 18 мая начнут работать строительные и промышленные предприятия. Деятельность таких организаций не связана с потребителями, а значит соответствует необходимым требованиям.

«Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — отмечал ранее губернатор.

Несмотря на запуск строительства, в Подмосковье продолжают действовать ограничительные меры. Все жители обязаны соблюдать масочный режим и не нарушать правил самоизоляции. Всего в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось уже 3088 пациентов. Скончались после инфицирования 268 человек.