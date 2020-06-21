От маркетинга до программирования. Эксперт дал совет, каким профессиям быстро и выгодно учиться

Среди самых высокооплачиваемых и легких в обучении профессий оказался интернет-маркетинг. По мнению эксперта, уже на старте зарплата составит 40 тысяч рублей, а с опытом превысит 100 тысяч.

«Сейчас пользуются спросом интернет-маркетинг, продвижение товаров и услуг в социальных сетях. Очень много людей обучаются этому. На старте при минимальном опыте заработок будет порядка 40 тысяч рублей. Но с опытом можно от 100 000 в месяц зарабатывать», — рассказал Ura.ru директор по развитию кадрового агентства Selectif Роман Крестьянинов.

Кроме того, в период пандемии стало перспективным инвестирование. Сейчас у людей появилось больше времени, чтобы изучить финансовый рынок.

По мнению Крестьянинова, IT-разработки и различные языки программирования тоже перспективны, но им так быстро нельзя научиться. На обучение стоит отвести хотя бы несколько месяцев, причем он напомнил, что «Яндекс» и Google проводят онлайн-курсы, в том числе бесплатные.

Как высчитал Минтруд, на последние полмесяца безработица в России выросла на 330 тысяч человек, до 2,4 миллиона. Каждую неделю безработными регистрируются около 150 тысяч россиян.